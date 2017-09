Noomi Rapace avant la saga Millénium : Mariée à 20 ans, maman à 23 !

Mercredi 30 août est sorti dans les salles obscures le film Seven Sisters, réalisé par Tommy Wirkola avec l'actrice suédoise Noomi Rapace en tête d'affiche. La star de 37 ans y relève un vrai défi puisqu'elle y incarne sept personnages ! Un rôle qui apparaît comme un tournant dans la carrière de la star, révélée par la saga Millenium, et qui a déjà connu plusieurs vies...

Interrogée par Paris Match, Noomi Rapace a évoqué son succès au cinéma, elle qui tourne désormais dans de grosses productions comme Prometheus ou Sherlock Holmes 2. "J'ai tourné pendant dix ans dans des films en Suède, je me suis mariée à 20 ans et j'ai eu un fils à 23. J'étais donc déjà une femme quand cela est arrivé. J'ai appris l'anglais et je me suis installée seule à Londres. Je savais ce que je voulais. Et ce que je ne voulais pas ! Pouvoir travailler, c'était le meilleur des remèdes...", dit-elle.

Plutôt que de savourer tranquillement sa réussite, elle songe déjà à la suite. En l'occurrence elle se dit prête à arrêter son métier d'actrice pour aller un peu plus dans l'ombre en passant à la réalisation.

Avant de rencontrer le succès dans l'industrie cinématographique, Noomi Rapace a eu un parcours atypique. "À 15 ans j'ai quitté ma famille, j'étais en rébellion, punk et instable. Je n'étais pas à l'aise dans ce monde. La vanité, la carrière et l'argent, très peu pour moi ! Je n'ai aucun goût pour le paraître", confie-t-elle à Match. Une actrice de talent et une femme toute simple... Son fils, Lev, est issu de son mariage désormais terminé avec l'acteur suédois Ola Rapace.

Pour son premier jour en salles, Seven Sisters a attiré 121 394 spectateurs. Cette production SND et Vendôme Pictures réalise un meilleur premier jour France que les premiers volets des franchises Hunger Games (80 138 entrées), Divergente (75 927), et le Labyrinthe (113 303).

