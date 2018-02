Nora Hamzawi gênée : Un top model lui fait une déclaration d'amour en direct !

Nora Hamzawi ne s'attendait pas à une telle surprise.

Comme chaque jour de la semaine, la belle humoriste de 32 ans assurait sa chronique au cours de laquelle elle répond avec humour aux questions que les enfants se posent, dans Quotidien (TMC). Et, après l'avoir terminée, Yann Barthès lui a annoncé une nouvelle surprenante.

L'équipe a retrouvé le jeune homme qui avait admis être amoureux de Nora Hamzawi lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de la Fashion Week, le 18 janvier dernier. Et elle l'a fait venir... sur le plateau. Le mannequin de 22 ans, qui se prénomme Valentin Caron, a donc eu la chance de rencontrer la chroniqueuse.

S'il a admis ne pas avoir eu le temps d'acheter un beau bouquet à cause des problèmes de transports liés à la neige, Valentin avait préparé un beau poème. Face à Nora Hamzawi, qui était très gênée par la situation, il a par exemple déclaré : "Qu'importe les années qui nous séparent, je serai ton gigolo et tu seras ma cougar. Pour toi Nora, je laisserai tomber les biatchs et sur Tinder, je supprimerai tous mes matchs (...). Dis Nora est-ce que dans ton coeur il reste encore une place pour moi ?"

A la fin de sa déclaration, Nora Hamzawi a fait savoir qu'elle se "donnait le temps de la réflexion". Elle a ensuite promis de lui écrire un poème à son tour qu'elle prononcera le 14 février prochain, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Affaire à suivre donc. En attendant, l'humoriste n'a pas tardé à remercier son "prétendant" sur Instagram : "Valentin est adorable et moi je suis toujours aussi à l'aise MERCI @valentincaron_fr pour le petit poème."