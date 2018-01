Nora Hamzawi (Quotidien) sans ses lunettes : Elle n'est pas tout à fait la même...

Avec ses grosses lunettes et son chignon approximatif, Nora Hamzawi affiche un look très réussi de geekette. Ce qui colle parfaitement à son rôle dans Quotidien (TMC) puisqu'elle joue dans l'émission les professeurs décalés et franchement drôles en répondant aux questions improbables d'enfants. Parfois, pourtant, elle laisse de côté ce style pour se montrer sans lunettes et prouve qu'une monture change parfois les choses.

C'est notamment les photographes Sylvain Norget et Matthieu Dortomb qui l'immortalisent sans ses lunettes. Un accessoire qui empêche parfois de voir ses grand yeux sombres et très expressifs. Détachez son chignon et Nora n'est plus la même jeune femme. Et difficile nier que la casquette lui va carrément bien !