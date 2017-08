Norbert Tarayre à Miami: "Je n'ai pas vendu de la drogue, je vis juste mon rêve"

C'est officiel, Norbert Tarayre s'est installé aux États-Unis, et plus précisément à Miami. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Public, l'animateur et cuisinier s'explique plus en détail sur cette nouvelle aventure outre-Atlantique. Il assure ainsi ne pas avoir quitté la France "définitivement", contrairement à ce que disait la rumeur relayée il y a quelques jours et qui a semble-t-il dérangé ses proches.

"[Que l'on dise que je quittais la France] ne m'a pas blessé, ça a surtout heurté mon entourage qui me l'a reproché...", lance alors l'ex-candidat de Top Chef saison 3 (M6). Et de poursuivre : "Il ne faut pas que les gens s'emballent, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas vendu de la drogue. Je vis juste mon rêve !"

On prépare les papiers pour émigrer

Norbert Tarayre explique toutefois vouloir s'installer à Miami sur le long terme. "Mais ça prend du temps... En ce moment, j'analyse le marché", précise-t-il. Après des vacances sous le soleil de Floride, le cuisinier de 36 ans, son épouse Amandine et leurs trois filles Gayane, Laly et Aliya rentrent en France afin de "préparer les papiers pour émigrer aux États-Unis". "Mes enfants ont hâte d'entrer dans une école publique américaine et de porter l'uniforme !", se réjouit-il.

J'ai fait un crédit pour payer ma maison à Miami

Et si celui qui succède à Cyril Lignac aux commandes de l'émission SOS cantines, les chefs contre-attaquent (M6) se décide à poser ses bagages à Miami, c'est aussi parce qu'il a déjà investi sur place. Plutôt que d'acheter "une maison très coûteuse en banlieue parisienne", Norbert Tarayre a préféré s'offrir "une bicoque moins chère là-bas".

Sa maison "simplissime" située à North Miami Beach, "de 230 m², de plain-pied avec piscine et 800 m² de terrain", a coûté au couple "entre 400 000 et 500 000 euros". "J'ai pris un crédit pour la payer", indique le cuisinier devenu animateur.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.