Norbert Tarayre entouré de ses trois filles : Un papa comblé en Ardèche

Norbert Tarayre en a fait du chemin depuis sa médiatisation dans Top Chef sur M6 en 2012 ! Le cuisinier et animateur télé de 36 ans a en effet multiplié les projets afin de mettre sa petite famille à l'abri du besoin... mais ce n'est pas pour autant qu'il n'accorde pas de temps aux siens !

Actuellement en vacances en Ardèche avec sa compagne Amandine et ses filles Gayane (10 ans), Laly (8 ans) et Aliya (4 ans), celui que l'on retrouve dans les émissions Norbert, commis d'office (6ter), La Meilleure boulangerie de France (M6) et plus récemment Toque Show (M6 également) - quand il n'officie pas dans ses propres restaurants ! - a publié quelques photos de sa virée en famille sur Twitter. "Salut à tous !! En vacances et en famille, c'est magique... Pique-nique et kayak en Ardèche, sans oublier les coups de soleil...", a-t-il commenté en légende d'un montage photo de plusieurs selfies familiaux en pleine nature.

Pour rappel, interrogé par nos confrères de Télé 7 jours au printemps dernier à propos de son rythme de vie effréné qui le pousse malheureusement à ne pas être le plus présent des papas, Norbert Tarayre avait commenté : "Il y a cinq ans, j'étais surendetté. Aujourd'hui, mes enfants font des choses que je n'aurais pas pu leur offrir auparavant. Le travail, c'est mon ADN. Ma femme Amandine préfère ça à un mari en charentaises qui râlerait dans son canapé..."

Heureusement, les vacances d'été sont là pour reconnecter tout ce petit monde !