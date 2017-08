Norbert Tarayre s'installe aux États-Unis : Sa nouvelle vie à Miami !

Depuis sa participation à la saison 3 de Top Chef (M6), Norbert Tarayre poursuit ses rêves. Ainsi, le cuisinier devenu animateur succède à Cyril Lignac aux commandes de SOS cantines, les chefs contre-attaquent, émission diffusée dès le 6 septembre prochain sur M6. Mais, en attendant la rentrée, Norbert Tarayre s'est envolé vers les États-Unis.

Et c'est à Miami qu'il a posé ses bagages avec sa petite famille. Mais, si certains le pensaient seulement en vacances, le chef s'est en réalité installé dans une maison du nord de la ville. Comme l'a indiqué la rédaction de Télé Star, le cuisinier de 36 ans souhaite, sur place, monter un business dans la restauration.

"Aller aux États-Unis, j'en rêve depuis toujours. J'ai failli tenter ma chance à 18 ans, mais au dernier moment, ça m'a fait peur", a confié Norbert Tarayre à nos confrères. Des années plus tard, l'animateur de M6 a sauté le pas avec son épouse Amandine et leurs trois filles Gayane, Laly et Aliya. Celles-ci ont d'ailleurs "travaillé dur pour avoir un bon anglais". "Pendant leurs six derniers mois en France, elles rapportaient des notes incroyables, a-t-il ajouté. Quant à Amandine, ma femme, je ne l'ai jamais vue aussi épanouie."

Mais, bien qu'il réside désormais outre-Atlantique, Norbert Tarayre fera régulièrement des allers-retours vers la France notamment pour tourner ses différentes émissions : SOS cantines, les chefs contre-attaquent, Norbert commis d'office et La Meilleure Boulangerie de France prochainement à l'antenne.