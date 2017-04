Norbert Tarayre (Toque Show), boulimique de travail : "Ma femme préfère ça..."

Le 17 avril prochain, le Toque Show de Norbert Tarayre débarquera sur M6 dès 11h45. Un nouveau rendez-vous culinaire pour l'ex-candidat de Top Chef ! Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, le cuisinier de 36 ans a accepté de parler de cette nouvelle émission et de son emploi du temps très rempli !

Concernant Toque Show, Norbert a expliqué à propos de ce programme où il sera accompagné par quatre chefs en guise de chroniqueurs (Jacky Ribault, Frédéric Charlet, Nathalie NGuyen et Georgina Viou) : "C'est une émission conviviale et quotidienne où l'on apprend à cuisiner dans la bonne humeur. Ce talk s'article autour de deux défis lancés par le public. On fait découvrir des produits et des idées pour cuisiner avec peu de moyens (...) On est ouvert à tout, même à l'utilisation du micro-ondes. On n'est pas là pour faire la morale, je veux que le public envisage la cuisine comme un loisir." Et d'ajouter à propos de son expérience personnelle : "J'adore faire le marché et cuisiner avec mes filles. Cela resserre les liens familiaux."

En parlant de famille, Norbert Tarayre n'a pas caché qu'il avait certes un peu moins de temps à consacrer aux siens (Il anime également Norbert, commis d'office et La Meilleure boulangerie) mais qu'il tenait plus que tout à continuer à travailler pour leur offrir la meilleure vie possible. "Il y a cinq ans, j'étais surendetté. Aujourd'hui, mes enfants font des choses que je n'aurais pas pu leur offrir auparavant. Le travail, c'est mon ADN. Ma femme Amandine préfère ça à un mari en charentaises qui râlerait dans son canapé...", a-t-il assuré.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosque.