Noré (Secret Story 11) dans Les Marseillais ? "Je ne veux pas briser mon ménage"

Le 7 décembre 2017, Noré remportait Secret Story 11 sur NT1 face à Laura, Barbara et Charlène après trois mois de jeu.

Quelques jours après sa nette victoire, le plombier marseillais de 29 ans a accordé une interview à Public durant laquelle il a abordé la question de son avenir à la télé avec son épouse Kamila.

L'ex-habitant de la Maison des Secrets a ainsi statué : "Je n'ai reçu aucun appel de la production des Marseillais. Je ne pense pas que mon profil d'homme marié puisse les intéresser. Kamila et moi ne mettrons pas les pieds dans cette émission. Je ne veux pas briser mon ménage." Et d'indiquer à propos d'une participation aux Anges de NRJ12 : "Nous n'avons pas du tout signé pour Les Anges 10 ! Nous aimerions que toute cette agitation cesse pour prendre le temps de réfléchir. (...) Nous ne sommes pas contre l'idée de faire une autre émission. Nous préférons trouver un cadre compatible avec notre vie de couple. Et ça ne me semble pas être le cas dans Les Marseillais ou dans Les Anges."

De manière générale, Noré assure d'ailleurs que sa participation à Secret Story a renforcé son couple. "Cela nous a rendus plus forts mais je ne vous cache pas que j'avais quelques appréhensions avant d'entrer dans la Maison des Secrets. Je craignais que des mecs tournent autour de Kamila et lui manquent de respect", a-t-il avoué.

