Noré (Secret Story 11) nominé à vie : La raison de sa brouille avec Charlène !

Coup de théâtre lors de la quotidienne de Secret Story 11 (NT1) du 10 octobre 2017. Cette semaine était placée sous le signe des binômes. En plus d'être physiquement reliés, les habitants de la Maison des Secrets faisaient cagnotte commune et si l'un était nominé, l'autre était aussi entraîné dans le sas. Impossible dans ces circonstances de se détacher.

Mais Noré a craqué, il a rompu ses liens avec Charlène, ce qui signifie qu'il est nominé jusqu'à la fin de l'aventure ! Charlène et lui ont donc rejoint Barbara et Benoît dans le sas. La raison ? Charlène aurait manqué de respect au Marseillais.

En effet, Kamila a confié à Benoît que sa petite amie avait attaqué Noré sur son physique, alors qu'elle savait que c'était l'un de ses points sensibles. Sous le choc, Benoît n'a pas voulu croire un mot de ce qu'elle disait. Sa version a pourtant été confirmée par le principal intéressé. "Au début, je la taquinais sur le make-up (...). Tout se passait bien et d'une parole à une autre, elle m'a dit : 'Tu es à la diète, regarde comment tu es. Il faut que tu perdes 7 kilos.'", a-t-il confié. Et de préciser qu'un peu plus tard, elle a une fois de plus mal pris l'une de ses blagues.

Agacé, Noré s'est donc détaché et l'a payé cher.

Retrouvez toutes les vidéos et news de Secret Story sur le site officiel de MYTF1 et sur WAT.