Norman : Endeuillé, il poste un message touchant...

Triste nouvelle pour Norman, pour débuter cette année 2017. L'humoriste star de YouTube a dévoilé que son chat Sergi était mort. L'adorable boule de poils avait été recueillie adulte par le jeune homme...

C'est sur Facebook, mardi 10 janvier, que Norman a annoncé la nouvelle à ses fans. "J'ai le regret de vous annoncer que mon chat Sergi a rejoint le paradis des chats il y a quelque temps. C'était un chat de gouttière que j'avais recueilli dans une association de quartier (il avait déjà 10 ans), il avait donc une santé fragile et le vétérinaire disait qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose et puis un jour, on l'on trouvé mort (à l'âge de 13 ans). J'étais très attaché à cette petite boule de poils noirs, une personnalité hors norme et une machine à câlins, j'ai pleuré comme une madeleine pendant quatre jours", a-t-il confié.

Norman a attendu un peu avant de dévoiler la mort de son chat et il a tenu à s'en expliquer. "Quand je vois vos petits messages adorables qui parlent de lui, je me rends compte que j'étais pas le seul à l'aimer, voilà pourquoi je ne l'ai pas annoncé tout de suite, j'avais peur de faire de la peine aux gens surtout aux plus jeunes, mais après tout, autant tout vous dire. Merci pour tout Sergi, repose en paix, il paraît que les chats noirs portent malheur mais toi tu ne m'a apporté que du bonheur", a-t-il ajouté.

Norman avait réalisé une vidéo autour de son chat (26 millions de vue sur YouTube) que l'on vous propose de revoir.