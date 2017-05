Norman Thavaud et la mort de sa mère : "Je pense à elle tous les jours..."

Dans les pages de Paris Match, le Youtubeur star Norman s'est confié pour la rubrique intitulée Le jour où. Le jeune homme, qui évoque son succès, explique son engagement à 100% dans l'humour après s'être fait la promesse de vivre sa vie pleinement. Un choix dicté par la mort de sa mère...

Norman avait déjà eu l'occasion d'évoquer la mort de sa maman, notamment en vidéo sur sa chaîne, et il a accepté de redire quelques mots sur le sujet. "Son décès m'a donné la rage de vivre et de réussir. Soit je ratais ma vie, soit je donnais tout pour la réussir. J'ai fait mon choix. Aujourd'hui, je pense à elle tous les jours et je vis chaque instant à fond car j'ai conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain", dit-il. En 2014, Norman avait révélé que sa maman était morte des suites d'un cancer sans en dire plus.

Avec 9 millions d'abonnés, Norman s'est fait une place de choix dans le monde de l'humour et, professionnellement, il est très bien loti. Le jeune homme de 30 ans, qui a aussi joué au cinéma, sur le petit écran et sur scène, s'apprête même à faire découvrir la série Presque adulte sur TF1, qu'il a coécrit avec Cyprien et Natoo.

Thomas Montet