Norman Thavaud et Martha : Jeunes parents radieux à Roland-Garros pour la finale

Roland-Garros touche à sa fin ! Le tournoi français du Grand Chelem a attiré de nombreuses stars, venues assister aux rencontres au programme. Norman Thavaud et sa compagne Martha ont attendu la plus prestigieuse du tournoi pour prendre place en tribunes...

Le YouTubeur et comédien de tout juste 32 ans s'est en effet rendu à Roland-Garros avec sa compagne, Martha Gambet. Les jeunes parents, qui ont accueilli fin mars leur premier enfant, étaient invités par le constructeur Peugeot et ont déjeuné au Village de Roland-Garros avant de rejoindre leurs sièges dans les tribunes du court central Philippe-Chatrier, où de nombreuses personnalités sont venues assister au duel entre Rafael Nadal, onze fois titré sur la terre battue parisienne, et Dominic Thiem, amoureusement soutenu par Kristina Mladenovic.

La veille, l'Australienne Ashleigh Barty y avait remporté son premier Roland-Garros en battant la Tchèque Marketa Vondrousova. Là encore, les deux tenniswomen s'étaient affrontées devant un public de stars... et d'amoureux !