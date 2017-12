North et Saint West : Adorables en pyjamas assortis pour la chasse aux cadeaux

En 2016, Saint West (alors tout juste âgé d'un an) était bien trop petit pour profiter des festivités de Noël avec sa grande soeur North et leurs cousins. Cette année, le garçonnet s'est joint à la bande pour revêtir son plus beau pyjama et ouvrir ses cadeaux dans la joie et la bonne humeur.

Réunie au domicile de Kourtney le matin du 25 décembre 2017, la famille Kardashian-Jenner au complet a publié plusieurs vidéos et photos compilant les moments privilégiés partagés entre petits et grands. Sur Snapchat, Khloé a ainsi posté un court clip dans lequel Mason (8 ans), Reign (3 ans), Penelope (5 ans), Saint (2 ans) et North (4 ans) sont vus en pyjamas, en train d'attendre le top départ pour se précipiter au pied du sapin afin d'ouvrir leurs paquets. Et c'est Penelope qui est la plus rapide !