North West : La fille de Kim K et Kanye West fête ses 5 ans, sa famille gaga

North West a soufflé sa 5e bougie avec quelques jours d'avance, le 3 juin 2018, au cours d'une grande fête organisée sur le thème des licornes pour elle et pour sa cousine Penelope (la fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick qui aura 6 ans le 8 juillet prochain) à Los Angeles.

Près de deux semaines plus tard, la fillette a l'air espiègle se trouve à New York avec ses parents Kim Kardashian et Kanye West. La célèbre starlette américaine de 37 ans a été repérée dans Manhattan avec sa fille, stylée dans un ensemble fluo Adidas composé d'un short et d'une veste associés à une paire de Yeezy blanches dessinée par son papa. North a volé la vedette à sa maman, adressant des grimaces aux photographes qui l'ont suivie du magasin de bonbons où elle a fait quelques emplettes à leur hôtel. Quelques heures plus tard, ses parents se sont rendus sans elle à une fête dans un lieu qu'ils ont eu bien du mal à trouver avec leurs amis Jonathan Cheban et La La Anthony.

Le 15 juin 2018, Kim Kardashian s'est emparée de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à North qu'elle considère comme sa "meilleure amie". "Mon bébé a 5 ans aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé avoir une meilleure amie pour la vie ! Je suis si honorée d'être ta maman Northie ! Tu as apporté plus de joie dans ma vie que je n'aurais pu l'imaginer. Je n'arrive pas à croire que tu sois si grande aujourd'hui !", a-t-elle notamment publié, avec une photo de l'anniversaire de North.