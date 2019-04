Notre-Dame : Bouleversé, Luc Plamondon veut faire une tournée

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé une grande partie de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, l'heure est à l'action ! Ainsi, plusieurs chefs d'entreprises et représentants politiques ont annoncé le versement de généreux dons pour restaurer l'édifice. Il va falloir l'aide financière de tout le monde et, pour cela, Luc Plamondon propose de participer.

Le producteur et parolier canadien, à qui on doit les chansons cultes de la comédie musicale Notre-Dame de Paris – inspirée du roman de Victor Hugo – n'a pas caché son immense chagrin. "Ça m'a comme déchiré le coeur, vraiment. C'est inimaginable. J'ai vécu avec cette cathédrale depuis vingt ans. Elle ne nous lâche pas. On se promène avec la cathédrale partout dans le monde depuis vingt ans et ça continue", a-t-il confié au micro de RTL. Le spectacle, dont le compositeur était Richard Cocciante, a fait un carton entre la fin des années 1990 et le début 2000, cumulant près de 3 millions de spectateurs en France. Et elle a fait entrer dans la lumière Hélène Ségara, Julie Zenatti, Patrick Fiori ou Garou.

Luc Plamondon a révélé au site de 20 minutes, qu'il envisageait de remonter le spectacle – joué plus de 4000 fois à travers le monde dans neuf langues – afin de récolter des fonds. "Quelqu'un de très sérieux m'a proposé ce matin de remonter Notre Dame-de-Paris avec des chanteurs de l'époque. Ce serait beau de faire quelque chose avec eux, pas pour l'argent, mais pour récolter un maximum de fonds", a-t-il confié. Et le parolier de se dire "évidemment partant". "Vingt ans après, ils sont encore très beaux. Et, surtout, ils existent encore !", a-t-il lâché, en faisant référence aux artistes disparus de son autre comédie musicale culte, Starmania.

Pour l'heure, les promesses de dons battent des records avec plus d'un demi-milliard d'euros déjà sur la table. Parmi les donateurs, la famille Pinault a annoncé qu'elle débloquait 100 millions d'euros, la famille Arnault et le groupe LVMH feront un don de 200 millions d'euros, à l'instar de L'Oréal, la Fondation Bettencourt et Françoise Bettencourt-Meyers. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la Ville allait débloquer 50 millions d'euros et la région Île-de-France, 10 millions d'euros.

Thomas Montet