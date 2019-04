Notre-Dame de Paris: De Felipe d'Espagne à Jean d'Orléans, l'union sacrée royale

La plupart des cours d'Europe ont également manifesté leur vive émotion et leur totale solidarité, souvent en des termes moins galvanisants mais plutôt empreints d'affliction et de compassion. "Je suis profondément ému et triste, a ainsi réagi le prince Albert II de Monaco, face à ce terrible incendie qui ravage Notre-Dame de Paris, magnifique lieu de recueillement pour les catholiques qui a traversé l'histoire de France mais aussi ouvrage admiré par le monde entier. Ma famille et la population de Monaco sont solidaires des Parisiens dans cette épreuve". Ami intime du souverain monégasque, Stéphane Bern était quant à lui inconsolable et en colère devant les images de l'édifice ravagé par le feu.

"Le prince Philip et moi-même, a de son côté fait savoir la reine Elizabeth II, avons été profondément attristés à la vue des images de l'incendie qui a dévoré la cathédrale Notre-Dame. Je veux faire part de ma sincère admiration envers les services d'urgence qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver cet important monument national. Mes pensées et mes prières vont vers ceux qui se recueillent à la cathédrale et vers toute la France."

Le prince Charles et cette "insupportable douleur" qui lui rappelle un mauvais souvenir

Visiblement très affecté, son fils et héritier, le prince Charles, s'est fendu d'un long message très personnel adressé au président de la République Emmanuel Macron et à la France. "Cher Monsieur le Président [en français dans le texte, NDLR], ma femme et moi-même avons eu le coeur totalement brisé en apprenant le terrible incendie à la cathédrale Notre-Dame et nous voulions vous faire savoir immédiatement combien nous pensons à vous et au peuple français en ce moment des plus insoutenables, ainsi qu'aux services d'urgence qui combattent avec tant de courage le feu. Je n'ai que trop conscience du sens véritablement spécial que la cathédrale possède dans le coeur de votre nation, mais aussi pour nous tous hors de France, pour qui elle représente l'une des plus formidables réalisations architecturales de la civilisation occidentale. C'est un trésor pour toute l'humanité et, à ce titre, être témoin de sa destruction dans cet épouvantable incendie est une tragédie bouleversante, dont nous partageons tous l'insupportable douleur. Cher Monsieur le Président, notre coeur est avec vous et avec le peuple français plus que vous ne sauriez le penser, tout particulièrement eu égard à notre propre expérience, nous qui avons connu un incendie dévastateur au château de Windsor il y a vingt-sept ans. Nous vous adressons notre plus profonde sympathie, aussi inadapté cela puisse-t-il être." Le prince de Galles fait référence dans son message au terrible incendie survenu en 1992 au château de Windsor, qui, parti de la chapelle privée de la reine après l'embrasement d'un rideau au contact d'une lampe, avait duré quinze heures et nécessité l'intervention de centaines de pompiers. La résidence royale avait été sérieusement endommagée et sa restauration, achevée en 1998, avait coûté 36,5 millions de livres sterling.