Notre-Dame : Jean-Paul Belmondo "douloureusement frappé"

Monument national du cinéma, Jean-Paul Belmondo a été touché au plus profond de son être en en voyant un autre, fait de pierres et de bois celui-ci, brûler dans Paris. L'acteur de 86 ans a ainsi fait part de sa tristesse en raison de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris via un communiqué relayé sur le compte Twitter de Jean-François Guyot de l'AFP, dans lequel il exprime aussi l'espoir de voir renaître bientôt la cathédrale : "Le sinistre subi par Notre-Dame me frappe douloureusement. Parisien dans l'âme, Notre-Dame est pour moi un membre de ma famille. Précisément, fils de deux artistes, je ne peux qu'être sensible à la fine richesse du monument préféré des Français. Je partage la peine de tous les Français mais également leur volonté de redonner au plus tôt toute sa splendeur au plus majestueux monument de Paris."

