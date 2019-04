Notre-Dame - Laeticia Hallyday choquée : "Ces images brisent le coeur en deux"

Laeticia Hallyday, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), sont arrivées dimanche 14 avril 2019 au Vietnam. Dans le pays d'origine de ses filles, la veuve de Johnny Hallyday s'investit auprès de La Bonne Etoile, cette association créée en 2012 avec Hélène Darroze, sa meilleure amie, pour venir en aide aux orphelins vietnamiens de tous âges. Il y a treize heures, alors que les Français étaient scotchés devant les images de l'incendie qui ravageait Notre-Dame de Paris, Laeticia Hallyday se réveillait en pleine nuit et apprenait la nouvelle.

Dans un long post sur Instagram, la maman de 44 ans a fait part de son émoi : "Se réveiller en pleine nuit au Vietnam et voir toutes ces images de Notre-Dame qui brisent le coeur en deux. Sidération et Tristesse infinie... Ces édifices nous précèdent et nous survivent. Ils sont des symboles de tant de choses et de nos brefs passages sur cette terre. Pensées et prières. De la force et du courage aux pompiers de Paris qui luttent pour sauver ce symbole historique. L'âme de Paris."