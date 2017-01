Noura El Shwekh: Enceinte, la chérie de Tsonga affiche son ventre rond en bikini

Le sportif avait officialisé la grossesse de sa compagne au tout début du mois de novembre, dans les colonnes du quotidien l'Équipe. "Cette année 2017 va aussi être différente, puisque Noura [El Swekh NDLR] est enceinte et que je vais donc être papa d'un petit bébé !", avait-il révélé. Sa compagne avait affiché ses premières rondeurs quelques jours plus tard, lors du Masters 1000 parisien à l'AccorHotels Arena.

Un nouveau business pour Tsonga

Si le joueur de tennis n'a pas mis longtemps à monétiser son image – il est notamment l'ambassadeur de Kinder et de la marque de jus de fruits Capri Sun –, le 12e mondial s'est "lancé dans une aventure commerciale unique et innovante aux puces de Saint-Ouen", comme l'annonce Le Parisien dans son édition du 5 janvier.

Jo-Wilfried Tsonga a créé un grand espace commercial de 400 m² au sein du marché Malik, dans lequel il propose une large gamme de vêtements de sport, mais pas seulement. Des objets portés et signés par des stars du sport sont mis en vente comme un maillot des Spurs de San Antonio porté et signé par Boris Diaw ou un maillot de l'équipe de France mouillé par Tony Parker. Chaque pièce unique est vendue respectivement à 250 et 350 euros, indique Le Parisien.

Olivia Maunoury