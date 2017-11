Nouvelle Star 2017 : Deux stars ont passé le casting !

Belle surprise pour les téléspectateurs de M6, mercredi 22 novembre, dans Nouvelle Star 2017.

Les membres du jury Benjamin Biolay, Coeur de Pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec (dont l'un des gestes a récemment fait polémique) ont eu la surprise de recevoir deux candidats pas comme les autres : Vianney et Alain Souchon.

Le jeune homme de 26 ans s'est présenté comme un chanteur amateur, assurant qu'il s'agissait là de son tout premier casting. Il a ensuite été rejoint par Alain Souchon afin d'offrir un beau duo sur le titre La vie ne vaut rien.

Sous le charme, les membres du jury sont rentrés dans leur jeu en expliquant que ça chantait bien et en les débriefant comme n'importe quel participant. "J'ai été ému par votre prestation commune. Il y a un timbre particulier, on peut se projeter", a expliqué Dany Synthé. Coeur de pirate a confié qu'elle découvrait complètement leur univers et Nathalie a parlé d'un "duo magistral".

Vianney et Alain Souchon ont donc reçu (pour de faux bien évidemment) le Star Pass qui permettait d'accéder à l'étape du théâtre. Un moment tendre et magique que l'on vous propose de découvrir dans notre player.

Du côté des audiences, l'émission a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs hier soir, soit 10,6% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.