Nouvelle Star 2017 : Les premiers finalistes désignés !

Mercredi 13 décembre, M6 diffusait deux émissions de Nouvelle Star 2017. Pour la première fois, les candidats encore en compétition se produisaient devant un public, à la Cité du Cinéma. Et deux candidats se sont qualifiés pour la finale.

À commencer par Yadam qui a une fois de plus ému Coeur de pirate en reprenant Si t'étais là de Louane. "Je n'ai pas de mots... C'était magnifique", a-t-elle confié. Benjamin Biolay, Dany Synthé et Nathalie Noennec ont également été conquis et lui ont donc fait une standing ovation. De quoi faire fondre en larmes le candidat tout droit venu du Venezuela.

Slon peut également se targuer d'avoir son pass pour la grande finale grâce à sa reprise de Life on Mars de David Bowie. Kamisa Negra, Mathieu, Xavier et Lilou devront quant à eux s'affronter une fois de plus la semaine prochaine afin de les rejoindre et espérer remporter l'aventure. Et cela ne s'annonce pas simple car ils n'auront que que trente secondes et une "chanson ultime" pour convaincre les membres du jury.

Du côté des audiences, Nouvelle Star 2017 a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs, soit 6,3% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.