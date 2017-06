Nouvelle star 2017 : Shy'm à la présentation, deux jurés s'expriment !

À la rentrée prochaine, le télé-crochet Nouvelle Star reviendra sur M6 après une petite escapade par C8 où il avait finalement été arrêté faute d'audience. À quelques semaines des premiers castings, nos confrères de Gala annoncent une popstar française à l'animation du programme et deux premiers jurés, Benjamin Biolay et Dany Synthé, ont accepté de répondre aux questions de nos confrères du Parisien !

"Nouvelle Star est une émission mythique où même les perdants sont magnifiques. Je suis fan de Camélia Jordana. C'est une grande voix, on a fait un duo ensemble. Voilà pourquoi j'aime particulièrement ce télé-crochet-là. Sans critiquer les autres, hein", a d'abord expliqué l'auteur-compositeur et chanteur de 44 ans. Et Benjamin Biolay de poursuivre sur son implication dans le programme artistique : "Moi, j'ai prévenu : si l'un des candidats que j'adore est viré, je le signe direct sur mon label ! Les deux jeunes chanteuses les plus douées que je connaisse, c'est Camélia et Louane. Et ce sont deux perdantes !"

Dany Synthé, le faiseur de tubes à l'origine du succès de MHD et à qui l'on doit notamment la composition du tube Sapés comme jamais de Maître Gims ou la production du dernier album de Florent Pagny, a pour sa part assuré qu'il ne s'inquiétait pas de la future audience du programme lancé en mars 2003 en France. "Se préoccuper de l'audience, ce serait sortir de notre rôle. Tu ne peux pas être joueur et penser aussi en entraîneur", a-t-il analysé. Et de lâcher à propos du juré original qui l'a le plus influencé : "Je me sens proche de Manu Katché. Je devais avoir 12-13 ans. Au début, je le trouvais simplement méchant. Puis, au fur et à mesure, j'ai compris son approche, super franche et professionnelle. Il est très inspirant."

Pour finir, last but not least, le magazine Gala affirme que la présentation de Nouvelle Star 2017 sera bel et bien assurée par la chanteuse Shy'm ! Affaire à suivre....

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.