Nouvelle Star 2017 : Shy'm "sensationnelle"... mais "trop mince" selon Twitter

Mercredi 1er novembre, Nouvelle Star faisait son grand retour sur M6 après sept ans d'absence. Et pour cette nouvelle édition, l'émission fait peau neuve. Exit Dove Attia, Marianne James, Manu Katché et André Manoukian : le jury est désormais composé de Coeur de pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé. Enfin, Shy'm prend les commandes du télé-crochet et succède ainsi à Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna, entre autres.

Une première pour l'interprète du titre Et alors ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers pas de la chanteuse à l'animation ont beaucoup fait réagir sur la Toile. Beaucoup d'internautes se sont en effet dit séduits. "Shy'm en présentatrice de la Nouvelle Star, elle gère ! Trop drôle", "C'est bien Nouvelle Star, et Shy'm est juste sensationnelle", "Shy'm est très pro et cool à la fois en animatrice de Nouvelle Star, merci, enfin un peu de fraîcheur", "Shy'm à la présentation de la Nouvelle Star ? On adore. C'est tout. Rien à rajouter", peut-on lire.