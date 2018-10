Nouvelle Star : Des candidats favorisés ? Les révélations de Marianne James

De 2004 à 2007, Marianne James a fait partie du jury de Nouvelle Star. Une émission au cours de laquelle M6, chaîne sur laquelle elle était diffusée, aurait tenté d'inciter les jurés à favoriser certains candidats si l'on en croit la chanteuse de 56 ans.

Invitée sur l'émission média de CNews afin de faire la promotion d'Incroyable Talent 2018 - dont le premier épisode est diffusé ce mardi 30 octobre 2018 sur M6 -, Marianne James a tout d'abord confié : "Dans Nouvelle Star, quand on nous demandait de faire quelque chose, on faisait le contraire." Elle a ensuite expliqué qu'"il y avait des gens qu'ils préféraient".

"Il y avait le syndrome Magalie Vaé. Je pense que la chaîne [TF1 qui diffusait la Star Academy 5, NDLR] et la maison de disques ne souhaitaient pas que Magalie gagne et puis les Français l'ont plébiscitée. Et parfois quand une maison de disques récupère un chanteur, elle en préfère un autre", a-t-elle ajouté. On lui a alors demandé si la production de Nouvelle Star ou M6 se permettaient de dire clairement au jury qui il fallait sélectionner. Marianne James a alors répondu que c'était "fait plus finement" : "Ils nous disaient : 'Nous, on aime bien lui et vous vous, le trouvez comment ?' Après, ça peut être aussi des chansons qui fonctionnent mieux en télévision et donner des meilleurs titres à certains candidats qu'à d'autres. Mais au final, c'est quand même le talent qui gagne."

Contactée par Télé Star à la suite de la diffusion de l'interview, M6 a nié avoir favorisé certains candidats de Nouvelle Star et a précisé que les chansons interprétées par les participants étaient choisies par la production. "En plus, quand vous voyez les vainqueurs des saisons où Marianne James faisait partie du jury, ils ont tous des profils différents, on n'aurait pas eu d'intérêt à favoriser qui que ce soit. Au final, c'est le public qui votait pour le vainqueur", a conclu la chaîne.

Pour rappel, Marianne James a assisté à la victoire de Steeve Estatof (saison 2 en 2004), Myriam Abel (saison 3 en 2005), Christophe Willem (saison 4 en 2006) et Julien Doré (saison 5 en 2007).