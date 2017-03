Nouvelle Star : L'émission bientôt de retour sur M6 ?

Le télé-crochet Nouvelle Star n'est peut-être pas tombé aux oubliettes.

Lancé en 2003 sur M6, l'émission – animée par Benjamin Castaldi, Virginie Efira puis Virginie Guilhaume – avait une première fois tiré sa révérence en 2010 à cause des audiences en baisse. Elle avait toutefois fait son grand retour sur C8 (D8 à l'époque) en 2012 avec Cyril Hanouna aux commandes. Si la première saison sur la chaîne de la TNT avait séduit 1,8 million de téléspectateurs en moyenne, les deux suivantes présentées respectivement par le papa de Julien Castaldi et Laurie Cholewa ont peiné à trouver leur public. Nouvelle Star a donc une fois de plus été déprogrammée en 2012.

Pourtant, le programme pourrait faire son grand retour sur M6 si l'on en croit les informations de Télé 7 Jours. Le site avance en effet que la chaîne a débuté en toute discrétion des castings afin de relancer le télé-crochet. "M6 se laisse cependant une porte de sortie et attend de voir si les candidats trouvés sont suffisamment à la hauteur pour lancer ensuite les castings traditionnels filmés", écrit également le site, avant de préciser que les jurés emblématiques des saisons 2 à 5 Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian auraient été contactés. Mais pour l'heure, aucun n'aurait encore répondu favorablement à cette demande.

Affaire à suivre.