Novak Djokovic à Roland-Garros : Sa belle Jelena, enceinte, rayonne en tribunes

Ce n'est pas en grand favori que Novak Djokovic a débarqué la semaine dernière à Paris. Parce qu'il vit l'une de ses saisons les plus délicates, le tennisman serbe de 30 ans en proie au doute a choisi de faire dans la radicalité en changeant presque l'intégralité de son équipe. Malgré les épreuves et les choix difficiles, le numéro 2 mondial peut compter sur le soutien infaillible de sa plus fidèle supportrice : sa femme Jelena Djokovic.

Enceinte de leur deuxième enfant, la sublime jeune femme de 30 ans l'accompagne lors de ses tournois européens. À ses côtés durant les entraînements – une présence sur le court qui peut parfois donner lieu à des scènes de ménage –, Jelena Djokovic n'est jamais très loin en tribunes. La future maman a été photographiée mercredi 31 mai dans celles de Roland-Garros à l'occasion du second tour des Internationaux de France 2017.

Alors que Novak Djokovic était opposé au Portugais Joao Sousa qu'il a balayé sans effort en trois sets (6-1, 6-4, 6-3), sa femme a assisté à la rencontre express, arborant un ventre qui s'est bien arrondi. Parce qu'une ambiance estivale règne depuis plusieurs jours à la Porte d'Auteuil, la maman du petit Stefan (2 ans) avait opté pour une tenue légère, une robe courte qui dévoilait ses jambes et épousait ses jolies rondeurs.

Concentrée durant le match de son homme, Jelena Djokovic s'est détendue une fois la balle de match inscrite, arborant une belle complicité avec le nouvel entraîneur par intérim de Novak Djokovic : l'ancienne star du tennis Andre Agassi. Sollicité dans les tribunes de Roland-Garros par de nombreux fans, l'époux de Steffi Graf n'a pas misé très longtemps à obtenir la confiance et la sympathie de Jelena Djokovic.

