Novak Djokovic papa : Première photo à 4, avec sa fille Tara

Le 2 septembre dernier, Novak Djokovic et sa ravissante épouse Jelena ont accueilli leur deuxième enfant, offrant une petite soeur prénommée Tara à leur fils de 2 ans, l'adorable Stefan. Si l'heureuse nouvelle a été annoncée par le journal serbe Blic, qui avait aussi révélé la grossesse en février dernier, Novak Djokovic ne s'était pas encore exprimé sur le sujet. C'est chose faite.

Le célèbre joueur serbe de 30 ans, qui a vécu une saison 2017 particulièrement délicate, s'est emparé de sa page Instagram pour partager ses premiers mots de jeune papa, mais aussi une magnifique photo. Toutes les mains de la famille posent conjointement, la sienne, celle de Jelena, de Stefan, et de la petite Tara, âgée tout juste d'une semaine. Si Novak Djokovic a choisi la date du 9 septembre pour témoigner son immense bonheur, c'est parce son épouse et leur nouveau-né ont enfin pu rentrer chez eux, très probablement à Monaco où ils habitent.

"Très heureux et fier d'accueillir notre petite fille Tara dans notre maison. Jelena et moi avons été main dans la main durant tout ce voyage et en tant qu'homme, je dois exprimer mon amour et mon admiration à chaque femme qui passe par tant de douleur et d'effort pour créer la vie, la donner et élever un être humain... Quel bénédiction d'avoir la chance d'être parent ! ", écrit Novak Djokovic, littéralement submergé par l'émotion après la naissance de Tara.



Félicité de toutes parts, l'ancien numéro un mondial qui a mis précocement un terme à sa saison s'adresse également à tous ceux qui ont pensé à lui et sa famille. "Merci d'avoir fêté la naissance de ma fille et d'avoir envoyé à ma famille de l'amour et tous vos merveilleux voeux ces derniers jours, poursuit-il, avant de conclure : "Nous sommes de retour de l'hôpital, Jelena et Tara sont mes anges, et Stefan est très fier d'être un grand frère qui participe aux berceuses. La vie est divine !"