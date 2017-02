Novak Djokovic : Scène de ménage en direct avec sa femme Jelena

Un petit indice de qui porte la culotte dans le couple Djokovic. Alors que l'on attend toujours confirmation de l'heureuse nouvelle annoncée il y a quelques jours par un tabloïd serbe – qui dit que Novak Djokovic et sa femme Jelena attendraient leur deuxième enfant –, les amoureux font parler d'eux pour une tout autre raison.

Très proche de ses fans, Novak Djokovic leur a offert un joli cadeau le 21 février dernier : une immersion directe dans son quotidien de joueur de tennis professionnel. Le joueur de 29 ans a filmé une séance d'entraînement, conclue par quelques mots du champion qui s'est approché de l'objectif afin de saluer ses supporters de façon "plus intime, plus amicale", mais qui n'a pas fait la démonstration de ses bonnes manières selon sa femme.

Alors qu'il voulait reprendre le téléphone pour filmer à son tour, expliquant "J'aime prendre la caméra, c'est sympa. Je trouve ça plus chaleureux", Novak Djokovic s'est fait recadrer par Jelena. La jeune femme de 30 ans ne s'est pas privée de lui faire part de son exaspération. "T'as vu comment tu te comportes ? Merci mon amour, ce n'est pas plutôt ce que tu devrais me dire ?" Novak a alors tenté de se reprendre : "Je voulais juste filmer." Sauf que Jelena ne s'en est aperçue qu'une fois leur échange filmé. C'est lorsqu'elle s'est rendu compte que cela tournait encore et qu'elle a décidé de couper. Sauf que l'échange en question n'a pas tardé à tourner sur les réseaux sociaux. Une (petite) scène de ménage cocasse déjà vue plus de 720 000 fois.