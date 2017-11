NRJ Music Awards 2017 : Louane, Selena Gomez, Ed Sheeran... Le palmarès !

Samedi 4 novembre se déroulait la cérémonie des NRJ Music Awards 2017. Une soirée retransmise en direct sur TF1. Après avoir foulé le traditionnel tapis rouge, les célébrités se sont confortablement installées sur les fauteuils du Palais des festivals afin d'assister au show, animé par Nikos Aliagas. Et certains ont eu la chance de monter sur scène afin de réaliser une prestation... et recevoir un prix. C'était le cas d'Ed Sheeran qui a reçu les prix d' "Artiste Masculin International de l'année"et "Clip de l'année", ainsi qu'un award d'honneur.

Amir, Soprano et Louane ont également été sacrés au cours de la cérémonie. Sans oublier Selena Gomez, Rag'n'Bone Man, Imagine Dragons ou encore Luis Fonsi pour son célèbre tube Despacito.

Découvrez le palmarès complet des NRJ Music Awards 2017 :

Révélation francophone de l'année: Lisandro Cuxi

Révélation internationale de l'année : Rag'N'Bone Man

Groupe / Duo Francophone de l'année : Bigflo & Oli

Groupe / Duo International de l'année : Imagine Dragons

Artiste Masculin Francophone de l'année : Soprano

Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

Artiste Féminine Francophone de l'année : Louane

Artiste Féminine Internationale de l'année : Selena Gomez

Clip de l'année : Shape of You d'Ed Sheeran

DJ de l'année : Kungs

Chanson Internationale de l'année : Despacito de Luis Fonsi

Chanson Francophone de l'année : On dirait d'Amir

NRJ Music Awards d'honneur : Indochine, U2, The Weeknd et Ed Sheeran pour le titre Shape Of You, chanson la plus streamée sur les radios numériques de NRJ en 2017.

Du côté des audiences, les NRJ Music Awards 2017 ont rassemblé 4 995 000 téléspectateurs, soit 25,5% de part de marché.