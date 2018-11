NRJ Music Awards 2018 : Les 5 looks les plus surprenants de la soirée

Escortée de ses amis Maître Gims, Dadju et Slimane, la chanteuse Vitaa a quant à elle misé sur le mariage décalé d'un tee-shirt avec une jupe lacée particulièrement sensuelle. Un ensemble signé Dolce & Gabbana. Non loin de là, la top et actrice Noémie Lenoir était de son côté vêtue d'une robe graphique Balmain mettant en valeur sa silhouette élancée.

Le chanteur Eddy de Pretto a laissé de côté ses sweat-shirts, leur préférant un ensemble chemise et pantalon à carreaux pour la soirée. Il n'a pas complètement oublié son affection pour le streetwear en complétant son look d'un bonnet et d'une paire de grosses baskets blanches. L'interprète Hoshi est quant à elle restée fidèle à son style sportswear en misant sur un survêtement revisité avec un imprimé fleuri.