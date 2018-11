NRJ Music Awards : Les artistes invités sur scène sont-ils payés ?

Pour cette nouvelle édition des NRJ Music Awards, plusieurs stars sont attendues pour se produire sur scène à comme Dua Lipa, le groupe Muse, David Hallyday (pour un hommage à Johnny) ou encore Maitre Gims, Aya Nakamura... Alors qu'ils prennent de leur temps pour se déplacer un soir à Cannes, sont-ils rémunérés ?

La question de l'argent est épineuse mais la réponse est... non. En tout cas, sur le principe, les artistes qui acceptent de venir chanter dans une émission de télévision ne touchent pas de cachet surtout que, la plupart du temps, ils sont en promotion pour leur disque. Si certaines sociétés de production peuvent bien évidemment faire le choix de faire un effort pour décrocher une énorme star (ce qui peut jouer l'audience d'une émission) elles se contentent généralement de frais divers.

Interrogé par Le Parisien, Jacques Grimal, coordinateur général de l'événement, a évoqué ce sujet via la présence des artistes internationaux. Il le clame : pas de cachet ! "Non, et les Français non plus. Mais les faire venir coûte cher. Ils arrivent avec de grosses équipes, il y a des billets d'avion, et pas en classe éco. Les labels payent les transports, et nous les prenons en charge à partir de Cannes, les transports et le logement", dit-il.

Thomas Montet