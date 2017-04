NTM se reforme : Nouvelles retrouvailles des suprêmes Kool Shen et JoeyStarr

Ils se sont séparés sans jamais vraiment se quitter. Comme ils l'avaient précédemment fait en 2008, JoeyStarr et son acolyte Kool Shen reforment NTM. Selon Le Parisien, les deux célèbres rappeurs aujourd'hui âgés de 49 et 51 ans préparent actuellement leur retour scénique pour mars 2018. Un come-back qui ne doit rien au hasard puisque le duo survolté, qui a créé ses premiers morceaux à Saint-Denis, fêtera ses 30 ans l'année prochaine, des retrouvailles qui permettront également de rééditer l'un de leurs incontournables, l'album Suprême NTM sorti en avril 1998 sur lequel figurent les tubes Ma Benz, Laisse pas traîner ton fils ou encore Seine-Saint-Denis Style.

Restés très proches malgré leur séparation en 2001, JoeyStarr et Kool Shen avaient déjà joué la carte des retrouvailles sur scène en 2008 avec plusieurs concerts à guichets fermés à Bercy, une tournée des Zénith et un concert en apothéose au Parc des Princes en 2010. Plus récemment, les deux rappeurs se sont retrouvés devant le public le 18 avril 2016, Kool Shen rejoignant JoeyStarr sur la scène de l'Olympia. Si chacun a réussi à tracer sa route avec des albums solo, une expérience au théâtre (avec Éloquence à l'Assemblée, lecture de discours qui ont marqué l'histoire de France) et un essor au cinéma pour JoeyStarr, et un passage sur grand écran aussi pour Kool Shen (vu dans Réparer les vivants en 2016), l'envie de se retrouver et reprendre le micro ensemble est toujours aussi forte.

Le retour de NTM n'est pas le seul annoncé cette semaine. Un autre grand nom du rap français revient, Mc Solaar. Après dix années d'absence, l'artiste de 48 ans enregistre actuellement son huitième album, lui qui a vécu avec plaisir une décennie de routine.

Olivia Maunoury