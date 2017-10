Obsèques d'Anne Wiazemsky : Lionel Jospin et son épouse Sylviane Agacinski unis

Les obsèques de l'actrice et romancière Anne Wiazemsky, petite-fille du prix Nobel de littérature et membre de l'Académie française François Mauriac, et ancienne épouse de Jean-Luc Godard, se sont déroulées le 11 octobre en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, six jours après l'annonce de sa mort à l'âge de 70 ans.

Dans l'assistance, on pouvait remarquer la présence de l'ex-Premier ministre Lionel Jospin et de sa femme Sylviane Agacinski, du réalisateur Olivier Assayas, du journaliste et critique Serge Toubiana, des acteurs Judith Magre et Jean Benguigui, de l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand ainsi que du comédien et metteur en scène François Marthouret.

Anne Wiazemsky est l'une des figures de la Nouvelle Vague. Après sa rencontre avec Jean-Luc Godard en 1966, elle tournera dans son film La Chinoise, avec Jean-Pierre Léaud et Juliet Berto. Ils collaboreront dans plusieurs films et se marieront en 1967, pour se séparer en 1970. Comédienne pour des cinéastes tels que Marco Ferreri, Alain Tanner, Carmelo Bene, Michel Deville, Philippe Garrel et Pier Paolo Pasolini, elle s'est illustrée pour avoir signé le manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté en 1971 et écrira plusieurs livres biographiques, parmi lesquels Un an après. Ce dernier a été récemment et librement adapté par Michel Hazanavicius sous le titre Le Redoutable. C'est Stacy Martin qui incarne Anne Wiazemsky, tandis que Louis Garrel se glisse dans la peau de Godard.