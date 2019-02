Obsèques d'Emiliano Sala : Défilé de proches et derniers hommages

La mort d'Emiliano Sala a ému le monde du football. Professionnels, amateurs et plus largement amoureux du sport rendent hommage au défunt footballeur argentin. Le club de ses débuts, dans le village de Progreso, s'est également mobilisé.

Emiliano Sala a été incinéré ce samedi 16 février à Progreso, en Argentine, au lendemain du rapatriement de son corps en provenance d'Angleterre. La commune s'est préparée à ce jour triste. Le club de San Martin de Progreso, où Emiliano Sala a fait ses débuts, a dressé une chapelle dans son gymnase et accueilli la dépouille de son ancien poulain. Le père, la mère, le frère, la soeur et les amis les plus proches d'Emiliano Sala s'y sont rendus avant les premiers arrivants venus lui faire ses adieux. Ils se sont recueillis sur le cercueil d'Emiliano Sala derrière lequel a été installé un poster du joueur avec le maillot du FC Nantes.

Le président du club de Cardiff City FC et l'entraîneur de l'équipe première, Ken Choo et Neil Warnock, ont également fait le déplacement.

"C'est dur de voir son cercueil, a déclaré le maire de Progreso, Julio Muller, un maire naturellement ému. Il représentait beaucoup pour nous, c'était un garçon impeccable. Ici, on adore le foot et c'était le seul à avoir pu devenir un joueur professionnel. Et en Europe ! Alors il faisait l'admiration de tous."

Dans la soirée, son corps sera transféré à Santa Fé pour être incinéré.