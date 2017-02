Obsèques d'Emmanuelle Riva : Un adieu trop discret pour la grande actrice

L'actrice française Emmanuelle Riva, décédée le 27 janvier d'un cancer à l'âge de 89 ans, a été enterrée samedi 4 février à Paris dans la simplicité, à l'image de cette personnalité discrète et émouvante du théâtre et du cinéma, rapporte l'AFP. Cependant, on s'étonnera tout de même de ne pas avoir vu quelques-uns des membres de la "famille" du cinéma français...



Une messe a été célébrée en présence de ses proches à 11h en l'église Saint-Germain de Charonne dans le 20e arrondissement. La comédienne a ensuite été inhumée au cimetière de Charonne, toujours dans le même quartier parisien.

Emmanuelle Riva a été l'actrice inoubliable, à plus de cinquante années d'écart, de Hiroshima mon amour d'Alain Resnais (1959) et d'Amour de Michael Haneke (2012), Palme d'or du Festival de Cannes. Pour ce dernier film, elle avait remporté le César de la meilleure actrice ainsi qu'une nomination aux Oscars.

Pendant cinquante ans, elle a déployé son jeu dépouillé et sa voix modulée au théâtre, à la télévision, et au cinéma, où elle joue sous la direction notamment de Jean-Pierre Melville, Goerges Franju, André Cayatte, Fernando Arrabal, Jean-Pierre Mocky, Marco Bellochio, Philippe Garrel.

Très active jusqu'au bout, elle a porté au cinéma comme au théâtre de nouvelles écritures, comme celle de Marguerite Duras. En 2014 elle décrochait encore le prix Beaumarchais de la meilleure comédienne pour la pièce de Marguerite Duras Savannah Bay qu'elle illuminait de sa présence, au Théâtre de l'Atelier.