Obsèques de Charles Aznavour : Le geste de Laeticia, Jade et Joy Hallyday

Charles Aznavour et Johnny Hallyday s'aimaient beaucoup. Le premier était un père spirituel pour le second. Au début de sa carrière, le rockeur a pu compter sur le soutien et l'amitié du grand Charles qui lui avait notamment composé Retiens la nuit, l'un de ses premiers classiques, en 1961. Vendredi 5 octobre 2018, Charles Aznavour a reçu un hommage de la nation dans la cour des Invalides. Samedi, une messe a été célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dans le 8e arrondissement de Paris, juste avant son inhumation à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Laeticia Hallyday a tenu à faire un geste.

La veuve de Johnny Hallyday n'est arrivée que dimanche à Paris. Aussi a-t-elle fait parvenir des fleurs, une colossale gerbe de roses blanches, pour la cérémonie d'obsèques à Charles Aznavour. L'attention est signée Jade, Joy et Laeticia Hallyday. Une manière pour celle qui a vécu plus de vingt ans avec Johnny de saluer la mémoire d'un homme et d'un artiste qui a tant compté pour lui.

Le regard bienveillant de Charles

Comme Line Renaud, Charles Aznavour a longtemps veillé sur la carrière du jeune Johnny Hallyday. Il avait également de l'affection pour ses enfants. Cet été, Laura Smet lui avait rendu visite dans sa maison de Mouriès, près d'Arles. Mi-septembre, alors qu'il s'apprêtait à partir pour le Japon où il a donné ses deux derniers concerts, Charles Aznavour confiait au micro de RTL à propos du talent de David : "Il a fait de belles choses, peut-être que je peux le prendre de temps en temps pour une mélodie. On ne sort pas de la famille comme ça. Je crois que c'est une famille importante, il serait dommage que son fils ne continue pas ce que son père a commencé."

Laeticia Hallyday est donc enfin arrivée à Paris. Une nuée de journalistes, photographes et caméramans l'attendaient, si bien que les CRS ont évacué la mère et ses deux filles par le salon 200 d'Air France. La veuve de Johnny Hallyday fait son retour dans la capitale pour défendre l'album inédit Mon pays, c'est l'amour attendu le 19 octobre.