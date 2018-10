Obsèques de Charles Aznavour : Pourquoi Line Renaud sera absente

Line Renaud est une femme d'engagement. Alors qu'elle aurait aimé assister à l'hommage national prévu le vendredi 5 octobre 2018 en l'honneur de Charles Aznavour, la chanteuse et comédienne de 90 ans figurera malheureusement dans la liste des absents. Une non-présence aux Invalides qu'elle a tenu à expliquer via plusieurs messages postés sur Twitter, ajoutant qu'elle est également dans l'obligation de faire faux-bond à sa grande amie Muriel Robin .

"Hélas je n'assisterai pas demain aux obsèques de mon ami #CharlesAznavour et ne serai pas présente samedi, au Palais de Justice, aux côtés de ma fille de coeur @MurielRobinCOM pour la soutenir dans son combat pour les femmes battues. Je le regrette, mais je me suis engagée de longue date auprès de Dominique Besnehard pour être la marraine du festival du film de Brides-les-Bains qui se tient jusqu'à lundi et pour assister à l'avant-première de Meurtres à Brides-les-Bains que j'ai tourné au printemps", a-t-elle fait savoir. Peinée de ces absences, Line Renaud a tenu à préciser : "Bien sûr, je me suis excusée auprès de la famille de Charles et auprès de ma Muriel. Mes pensées et mon coeur seront près d'eux."