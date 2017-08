Obsèques de Charley Marouani : Enrico Macias uni avec sa fille et son petit-fils

Les obsèques de l'agent artistique Charley Marouani, mort à l'âge de 90 ans en Corse samedi 29 juillet, se sont déroulées au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine le 3 août, un douloureux événement auquel Enrico Macias a assisté, entouré notamment de sa fille Jocya Ghrenassia et de son petit-fils Simon Ghrenassia.

C'était "un monument. J'ai perdu quelqu'un qui m'est très cher. Il était très exigeant mais avec beaucoup de tendresse. On était obligé de l'écouter", a réagi auprès de l'AFP le chanteur Enrico Macias, "anéanti" en apprenant la triste nouvelle. Charley Marouani "connaissait tout de ce métier" et était "d'une grande honnêteté", a-t-il souligné, évoquant "le dernier" imprésario de cette trempe.

De nombreuses personnalités du monde du divertissement avaient également fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage, elles collaboraient d'ailleurs encore avec lui jusqu'à sa disparition : Michel Boujenah et Salvatore Adamo en faisaient partie. L'acteur et comique Popeck, les producteurs Norbert Saada (musique) et Gilbert Coullier (spectacles), l'hommes d'affaires Meyer Habib, la figure du football Luis Fernandez et son épouse, la femme d'affaires Audrey Attia, étaient présents, tout comme Carole Amiel, femme d'Yves Montand, et Catherine Costa, mariée à Henri Salvador.

Un grand imprésario

Charley Marouani, né à Sousse en Tunisie, a été l'agent de grands noms de la chanson française, de Jacques Brel à Barbara en passant par Sylvie Vartan et Gilbert Bécaud. "Imprésario, pour moi ça ne veut rien dire. C'est un contact avec les artistes, c'est le côté humain qui m'intéresse, le reste c'est des affaires", confiait-il lors d'une interview à la radio suisse en 2012.

"Un artiste doit chanter, écrire, interpréter. Il ne doit pas s'occuper des petits soucis extérieurs", affirmait celui qui fut aussi l'agent d'une liste impressionnante de chanteurs : Henri Salvador et Salvatore Adamo, mais aussi Claude Nougaro, Joe Dassin, Serge Reggiani, Julien Clerc ou encore Richard Anthony.

Issu d'une famille nombreuse avec de nombreux représentants dans le spectacle et la musique, Charley Marouani était le frère du producteur Gilbert Marouani, éditeur musical dans les années 60 et 70 de nombreux artistes dont Johnny Hallyday et Michel Polnareff, mort il y a tout juste un an. Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2009.