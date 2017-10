Obsèques de Danielle Darrieux : Dominique Besnehard, "attéré" et en colère

Mercredi 25 octobre, famille et proches se réunissaient pour dire adieu à Danielle Darrieux. Des obsèques qui se sont déroulées dans la plus stricte intimité, d'abord avec une cérémonie religieuse à Bois-le-Roi dans l'Eure – où celle que l'on surnommait DD habitait avec son compagnon Jacques Jenvrin – puis dans l'après-midi, avec l'inhumation à Marnes-la-Coquette près de Paris. Parmi les personnalités que l'on a croisé, Dominique Lavanant, Line Renaud et Dominique Besnehard.

Après l'enterrement, l'ex-agent des stars, acteur et producteur s'est fendu d'un message sur Facebook. Il s'y dit "atterré du peu de monde qui a assisté aux obsèques de Danielle Darrieux". "Ses partenaires ne sont pas tous morts", s'étonne-t-il. "Aucune des huit femmes n'était là mais la belle présence de son metteur François Ozon [le réalisateur du cultissime 8 femmes, ndlr] rattrapait leur indifférence", peste le créateur de la série Dix pour cent.

Sans fard, Besnehard dit avoir "croisé Dominique Lavanant, sa dernière partenaire au théâtre" mais aussi Jean-Noël Mirande de France 3, la présidente du CNC Frédérique Bredin, ou encore "son dernier agent Nicole Cann", la productrice Lisa Pillu et "bien sûr Line Renaud toujours respectueuse et fidèle". "C'est peu pour rendre hommage à cette légende", souligne fort justement le très respecté Dominique Besnehard.

Des "people" paresseux ?

Était-ce un choix de la famille ou pas ? Apparemment non. La seule exigence, c'était que les désirs d'obsèques de Danielle soient respectés, à savoir une cérémonie à Bois-le-Roi avec ses Amis du Patrimoine, et un enterrement au côté de son troisième mari, Georges Mitsinkidès. Mais rien n'empêchait les anciens partenaires de jeu de Danielle Darrieux de venir lui rendre hommage, que ce soit à Bois-le-Roi comme l'a fait Dominique Lavanant, ou bien à Marnes-la-Coquette. Mais comme le signifiait au Parisien le diacre à Bois-le-Roi Danielle Cornille, "les people ne viendront pas ici, ils iront là-bas". Une manière de faire comprendre qu'en-dehors de Paris, amis ou pas, on ne se déplace pas... Catherine Deneuve, Alain Delon, Daniel Auteuil, Michel Piccoli Anne Fontaine ou encore Nathalie Baye, autant de personnalités avec lesquels Danielle Darrieux a joué, et qui n'étaient pas là.