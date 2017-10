Obsèques de Danielle Darrieux : Son dernier amour et Dominique Lavanant émus

C'est loin des stars et des caméras, ce mercredi 25 octobre, que Danielle Darrieux a été enterrée. Il s'agissait des dernières volontés de l'iconique actrice française, décédée le 18 octobre dernier à l'âge de 100 ans. Être entourée des siens, de ses proches et de ses amis, en la petite église Saint-Jean-Baptiste de Bois-le-Roi. Un lieu où venait souvent avec les Amis du patrimoine et qu'elle connaissait comme sa poche. Et c'est sans stars, ou presque, que la comédienne a été célébrée une dernière fois.

"Les people ne viendront pas ici, ils iront là-bas", a sobrement déclaré le diacre de la cérémonie, assistant le père Raymond Hérisset, curé de la commune de l'Eure. Et il avait raison, puisque, outre des amis proches comme Dominique Lavanant et son confrère Jean-Yves Bouvier, les autres visages n'étaient pas ceux que l'on croise régulièrement à Paris, à chaque grande cérémonie d'adieu. Anne Hidalgo, maire de la capitale, était pourtant prête à ouvrir n'importe quelle église de Paris pour accueillir Danielle Darrieux et lui offrir un dernier adieu digne de ce nom, à l'instar de ceux récents de Mireille Darc et Jean Rochefort. Mais la décision était déjà prise.

À la sortie de l'office près du cercueil, Jacques Jenvrin, dernier compagnon et grand amour de Danielle Darrieux, recevait le soutien des proches, entre accolades chaleureuses et applaudissements nourris avec, en fond sonore, la voix si juste de Danielle Darrieux, celle que l'on peut notamment entendre dans Les Demoiselles de Rochefort, pour accompagner sa dépouille. "Elle est partie comme elle le souhaitait, vêtue de blanc, avec des fleurs blanches autour d'elle", se félicite dans Le Parisien Jacques Jenvrin. "Je suis bouleversée. Je l'adorais, c'est une femme éblouissante, unique, exceptionnelle et d'une générosité incroyable. Une femme comme on n'en fait plus", confie de son côté Dominique Lavanant, que l'on a vue très émue sur le parvis de l'église.

La famille et quelques proches ont ensuite pris la direction de Marnes-la-Coquette, où Danielle Darrieux avait choisi d'être inhumée, aux côtés de son troisième et dernier mari, le père de son fils décédé à l'âge de 40 ans (Mathieu), Georges Mitsinkidès. Là encore, le monde du spectacle était absent. Outre Dominique Lavanant, on a pu croiser Dominique Besnehard au côté de Line Renaud. Mais rien de plus.