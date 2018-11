Obsèques de Francis Lai : Sa femme et "l'homme de sa vie" réunis pour lui

C'était l'heure du dernier adieu. Mercredi 14 novembre 2018, soit une semaine après la mort de Francis Lai, avaient lieu les obsèques du compositeur français à qui on doit de nombreuses musiques de films, dont Un homme et une femme. Rendez-vous avait été donné en l'église Sainte Réparate de Nice pour une cérémonie religieuse.

En tête de liste, Claude Lelouch a bien évidemment répondu à l'invitation de Dagmar Puetz, l'épouse de Francis Lai. Compositeur attitré du cinéaste français, Lai était plus qu'un ami pour Lelouch, qui l'avait affectueusement dépeint dans un hommage après sa disparition le 7 novembre dernier. "Francis Lai était l'homme de ma vie ! Un ange, déguisé en accordéoniste. Nous avons fait 35 films ensemble et nous avons vécu une grande histoire d'amour qui a duré plus de 50 ans. Il a fait battre le coeur de tous mes films... Quand mes films décollaient, c'était grâce à lui", avait-il déclaré sur Twitter.

À Nice, le visage marqué par la douleur d'avoir perdu son ami, Claude Lelouch avait de nombreux soutiens, dont celui de sa femme Valérie Perrin et de Nicole Croisille. L'actrice connaissait bien Francis Lai pour avoir notamment interprété le fameux titre Un homme et une femme. "Francis était un homme de coeur qui ne trichait pas. Ses compositions n'étaient jamais simplistes, mais toujours tendres et émouvantes comme le thème d'Un homme et une femme. Certaines musiques sont immortelles quand elles font partie de la vie des gens. C'est le cas de cette chanson", avait-elle confié à l'AFP, révélant aussi qu'elle s'était préparée à la mort du musicien. "On a compris que Francis allait partir assez vite. Je l'ai trouvé très fatigué. L'oreille était toujours là et il n'y a pas eu de soucis, mais son corps ne suivait pas", expliquait-elle, alors qu'elle venait d'enregistrer la musique de la suite d'Un homme et une femme.

C'est affectueusement complice avec Claude Lelouch que Nicole Croisille a assisté aux obsèques, tout comme Didier Barbelivien, ainsi que l'ex-speakerine Denise Fabre, Jacques Dejeandile, présentateur chroniqueur de Télématin sur France 2 et conseiller municipal à Nice, le maire de la ville Christian Estrosi, Julien Lepers, le batteur André Ceccarelli et l'accordéoniste Richard Galliano.