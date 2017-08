Obsèques de Jacqueline Monsigny : Adieux en technicolor pour la romancière

Jacqueline Monsigny est morte le mardi 15 août 2017 à l'âge de 86 ans. La romancière, scénariste et comédienne souhaitait des obsèques en couleur, à l'image des tailleurs qu'elle portait comme des histoires qu'elle écrivait. Dans Le carnet du Figaro, il était écrit : "Pas de tenue sombre, Jacqueline n'aimait que le technicolor... Merci." C'est donc en couleur que ses proches lui ont dit adieu.

Mercredi 23 août, le rendez-vous était donné au crématorium du cimetière du Père-Lachaise. Parmi les proches, l'acteur américain Edward Meeks, son dernier époux, portait un beau costume bleu. La tristesse pouvait se lire sur son visage. Jacqueline Monsigny était la mère de deux enfants : Frank Bertrand, en rouge, et Thibaut Chatel (de Chateleux), en chemise orange, qui avaient tous les deux suivi sa voie. Thibault est le fils du réalisateur François Chatel, disparu en 1982. Ce dernier avait un fils aîné, Philippe Chatel, qui suit de près le retour prochain sur scène de son mythique conte musical Emilie Jolie. Il était également présent aux obsèques de Jacqueline. Visiblement affaibli par "de gros problèmes de santé", comme il le confiait mardi dans Le Parisien, Philippe Chatel (69 ans) a respecté la volonté des proches de la défunte en portant du blanc.

C'est donc une foule en technicolor, au sein de laquelle figurait l'écrivain Daniel Picouly, qui était réunie autour de Jacqueline Monsigny et de son cercueil blanc pour ce dernier hommage. Les fleurs étaient pour certaines rouges. Couleur de la passion qui l'animait dans ses nombreux romans d'aventure, d'amour ou de jeunesse comme la série Freddy Ravage... Elle aimait aussi écrire à quatre et même six mains, signant des livres et des scénarios avec son époux Edwards Meeks comme avec ses deux fils.

Triste ironie du sort, son dernier livre Les Filles du tsar, survivantes à la Révolution ?, paru en 2013, avait été préfacé par Gonzague Saint-Bris. L'écrivain et journaliste est lui aussi tragiquement décédé, quelques jours avant elle... Ses obsèques ont eu lieu le 14 août à Amboise en Indre-et-Loire.