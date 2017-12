Obsèques de Jean-d'Ormesson : Les Macron main dans la main devant le cercueil

"Je ne suis pas triste parce que j'ai été irradiée de son amour pendant toute sa vie." Ce sont par ces mots, tout simplement bouleversants, qu'Héloïse d'Ormesson évoquait son père, jeudi soir, dans l'émission spéciale que lui a consacré La Grande Librairie sur France 5. Ce vendredi 9 décembre 2017, devant les Invalides, Jean d'Ormesson, mort dans la nuit de lundi à mardi d'une crise cardiaque à 92 ans, a reçu un hommage national présidé par Emmanuel Macron.

Différents des obsèques nationales qui relèvent d'un décret du président de la République et sont exclusivement à la charge de l'État, l'hommage national n'en demeure pas moins exceptionnel. L'été dernier, Simone Veil, survivante de la Shoah et personnalité politique de premier ordre, n'était que la troisième personnalité a en avoir bénéficié. C'est au tour de Jean d'Ormesson, l'écrivain du bonheur aux quarante ouvrages, l'académicien plein de fantaisie, le bon client télé aux yeux bleus rieurs, l'homme marié à Françoise Beghin durant cinquante-cinq ans et le père aimant d'une fille unique, l'éditrice Héloïse d'Ormesson.

Belle malgré tout

L'hommage national était présidé par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides. "Ne fût-il pas lui même un être de clarté ? Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illuminât. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. C'est cette clarté qui d'abord nous manquera et qui déjà nous manque en ce jour froid de décembre. Jean d'Ormesson fut ce long été auquel pendant des décennies nous nous sommes chauffés avec gourmandise et gratitude", a déclaré le président de la République avant de déposer un crayon sur le cercueil comme l'avait souhaité le défunt.