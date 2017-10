Obsèques de Jean Rochefort : Mylène Farmer et son compagnon en deuil

C'est en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris que s'est déroulée la messe en l'honneur de Jean Rochefort ce 13 octobre. La foule était nombreuse, composée de la famille de l'acteur qui nous a quittés le 9 octobre à 87 ans, de ses proches et notamment ceux du milieu du spectacle et d'anonymes. Parmi les personnes qui voulait dire un dernier adieu au comédien, se trouve Mylène Farmer. La star française était venue avec son compagnon Benoît Di Sabatino, cofondateur de la société Moonscoop.

La chanteuse était une amie de Jean Rochefort, qu'elle voyait régulièrement. Leur amitié, qui n'était pas aussi connue que celles du héros du Crabe-tambour avec Guillaume Canet et Édouard Baer, a grandi en toute discrétion. Dans le magazine Le Point, l'interprète de Je t'aime mélancholie a publié une émouvante lettre le 12 octobre : "Un jour, Charlotte, votre Charlotte et mon amie aussi, a réalisé un rêve, le mien, celui de vous rencontrer. Depuis ce jour, je pense à vous comme on pense à un proche, à un être aimé. (...) Vous me manquez déjà. Vous nous manquerez, c'est ça...", écrit-elle.

Figure particulièrement aimée du cinéma français, Jean Rochefort était père de cinq enfants, Marie et Julien, dont la mère était Alexandra Moscwa, Pierre, dont la mère est Nicole Garcia, et deux filles avec Françoise Vidal.