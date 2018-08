Obsèques de Joël Robuchon : Sa famille et une centaine de chefs réunis

C'était l'heure du dernier adieu. Plus de 2 000 personnes, dont une centaine de grands chefs français et étrangers, y compris une délégation du Japon, ont pris part ce vendredi 17 août 2018, en la cathédrale de Poitiers, à un hommage à Joël Robuchon. La famille ainsi que les proches du cuisinier le plus étoilé du monde, mort le 6 août à 73 ans, étaient également présents.

Souriant, de noir vêtu comme à son habitude, un portrait géant du chef aux 32 étoiles devenu ambassadeur et emblème mondial de la gastronomie française, ornait la façade de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers alors que la cérémonie religieuse a débuté à 15h. Cet événement suit les véritables obsèques du chef qui a succombé à un cancer à Genève. Ces dernières ont déjà eu lieu la semaine dernière dans la plus stricte intimité, selon le voeu de la famille. Mais à travers l'hommage public, elle voulait "un instant fraternel et solennel en mémoire de celui qui restera un guide, un père formateur, une étoile directrice, un ami, un homme affectueusement attaché" à la région du Poitou. Et à l'instar du fils prodigue, Louis, cette famille si secrète et discrète était présente.