Obsèques de Johnny Hallyday : "Il n'y a pas eu d'hystérie, couac, ni dérapage"

Son talent et son charisme lumineux rayonnent dans chacun de ses films, et prochainement dans La Belle et la Belle. C'est toutefois le visage très sombre qu'on l'a vue lors de l'enterrement de Johnny Hallyday le 9 décembre dernier, hommage organisé pour l'icône disparue le 5 décembre. L'actrice faisait partie des personnalités qui ont assisté aux funérailles dans l'église de la Madeleine, mais elle a, dans un premier temps, hésité à s'y rendre. Elle se confie pour le magazine Madame Figaro.