Obsèques de Johnny Hallyday : Les larmes de Joy, Laeticia, David et Laura unis

Devant l'église de la Madeleine, où avait lieu la cérémonie religieuse en l'honneur de Johnny Hallyday, des milliers de fans étaient réunis. Vers 13 heures, le corbillard amenant le cercueil blanc du chanteur, après avoir descendu les Champs-Élysées, a fait son apparition. Le clan du rockeur s'est alors retrouvé dans l'émotion et les larmes.

Laura Smet et son frère David Hallyday sont sortis de l'église, où ils avaient reçus les mots de condoléances des invités, pour se positionner aux pieds des marches. Le cortège est alors arrivé, Laeticia Hallyday - vue quelques instants plus tôt dans sa voiture sur les Champs, où elle avait salué la foule - marchant derrière le cercueil en compagnie de ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans), la plus petite d'entre elles affichant un visage bouleversant, témoignant de sa grande tristesse. La femme du chanteur a alors rejoint David et Laura, ainsi que le couple Macron, apparu lui aussi sur les marches de la Madeleine quelques minutes plus tôt, et elle a pris dans ses bras chacun des membres, des larmes aux coins des yeux mais affichant une très grande dignité.

Derrière la famille, on a ensuite vu plusieurs proches du chanteur comme par exemple Jean Reno, Line Renaud, sa marraine dans le métier, Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, Jean Dujardin et sa chérie Nathalie Péchalat, Claude Lelouch, Jean Imbert ou encore Marion Cotillard, en larmes...

Alors que la foule scandait le nom de Johnny, prenant ainsi le relais de l'ambiance après que les musiciens du rockeur ont fini d'accompagner la procession depuis la scène spécialement installée devant l'église pour l'occasion, le cercueil a été déposé devant l'entrée de l'église et le président Emmanuel Macron a livré un discours à l'extérieur.

