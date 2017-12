Obsèques de Johnny : Julie Gayet et Hollande soudés, Brigitte Macron en larmes

Une légende s'est éteinte... Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 décembre 2017 d'un cancer du poumon. Le rockeur est parti à l'âge de 74 ans. Ce samedi 9 décembre 2017, un hommage populaire lui est rendu à Paris. 700 bikers ont accompagné la dépouille de la star sur les Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine, où se sont déroulés les obsèques.

Brigitte Macron en larmes

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont salué David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés de Johnny Hallyday, à leur arrivée à l'église. Dans la foulée, Laeticia Hallyday a fait son arrivée accompagnée de ses deux filles Jade et Joy. Un moment plein d'émotion... En effet, Brigitte Macron a fondu en larmes en prenant dans ses bras Laeticia Hallyday. De là, Emmanuel Macron a ouvert la cérémonie par un discours poignant.

C'est par l'intermédiaire de Line Renaud qu'Emmanuel Macron, fan du chanteur, s'est lié d'amitié avec Johnny Hallyday. Tandis que le président de la République se trouvait en Algérie, la Première dame avait apporté son soutien à Laeticia Hallyday en lui rendant visite dans sa maison de Marnes-la-Coquette. Brigitte Macron avait également reçu David Hallyday et Laura Smet, les deux aînés du rockeur, à l'Élysée.

François Hollande au bras de Julie Gayet

Julie Gayet est quant à elle apparue au bras de l'ancien président de la République François Hollande à l'église de la Madeleine. Une apparition très rare du couple afin de rendre hommage à la légende du rock. La comédienne et réalisatrice s'est dévoilée en manteau noir et écharpe foncée à paillettes argentées.

Un autre couple présidentiel a également assisté à l'hommage : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Sobres et discrets, les époux s'étaient recueillis la veille devant la dépouille de Johnny Hallyday au funérarium du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Nicolas Sarkozy, qui a marié le rockeur à sa veuve il y a plus de vingt ans à la mairie de Neuilly-sur-Seine, a eu une pensée pour Laeticia Hallyday "qui a veillé sur lui quelles que soient les difficultés ou les aléas de la santé".