Obsèques de Johnny : Roman Polanski et Emmanuelle Seigner refoulés ?

Noir c'est noir, pour Roman Polanski. Après avoir été contraint de refuser la présidence des César 2017, puis avoir essuyé des accusations d'agressions sexuelles sur mineures, accompagnées de manifestations et de pétitions à son encontre, le réalisateur franco-polonais a essuyé un nouveau revers. Enfin, c'est ce qu'on peut supposer. Samedi 9 décembre, le cinéaste, sa femme Emmanuelle Seigner et leur fille Morgane se sont rendus à l'église de la Madeleine pour participer à l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday. Mais ils ont été refoulés et n'ont pas pu assister aux obsèques...

Sur une vidéo, publiée par Non Stop Zapping et relayée par le très sérieux Vanity Fair, on peut voir le trio discuter à l'entrée avec des vigiles, avant de repartir la tête basse vers la rue Tronchet derrière la Madeleine. On voit même Roman Polanski demander un bonnet à sa fille, tandis qu'Emmanuelle Seigner s'écarte. Pour Non Stop, cela ne fait aucun doute : "Alors qu'ils tentaient de se joindre à la cérémonie religieuse en l'honneur de Johnny Hallyday, Roman Polanski et sa femme Emmanuelle Seigner se sont vu refuser l'accès par les vigiles." Pour Vanity Fair, "invités ou pas, en arrivant devant le lieu, la sécurité n'a pas laissé le réalisateur et sa femme rejoindre l'assemblée en deuil". Se basant toujours sur la vidéo, le site du célèbre magazine assure que les trois "sont repartis, confus et gênés".

En revanche, on ignore pourquoi Polanski, sa femme et leur fille ont du fait marche-arrière. Est-ce pour la tenue du réalisateur (jean-baskets, c'est un peu limite) ou du fait des récentes révélations dont il a fait l'objet (deux actrices ont brisé le silence, devenant les quatrième et cinquième victimes présumées de l'auteur de Chinatown, Rosemary's Baby et Le Pianiste).

Par le passé, Johnny Hallyday et Roman Polanski ont pourtant été amis. Ils ont été aperçus ensemble à de nombreuses reprises, que ce soit à Cannes en 1990 où Johnny était avec Adeline Blondieau, aux 56 ans du Taulier en 1999, à un concert de David Hallyday en 2000 lors d'une soirée contre le sida en 2005 ou encore en 2014 lors à Gstaad, chez Polanski.