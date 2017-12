Obsèques de Johnny - Sylvie Vartan dézinguée par un proche : "C'est indécent"

Après les déclarations de Sylvie Vartan, laquelle se disait "vraiment triste que maintenant Johnny soit si loin de nous tous qui l'aimons tant", Jean-Claude Darmon, lui aussi très proche de Johnny Hallyday, lui a répondu. L'homme d'affaires a tâclé l'iconique chanteuse qui fut la première épouse et premier grand amour du Taulier. "C'est triste ce qu'elle a pu marquer, c'est même indécent", a-t-il déclaré, cash, à RTL. Pour lui, "la volonté de Johnny reste celle de Johnny et justement s'il voulait venir à St Barth c'est pour avoir cette espèce de solitude dont il avait peut-être besoin parce que toute sa vie a été un tumulte et peut-être c'était une nécessité pour lui de se sentir comme ça un peu isolé à la manière de Jacques Brel".

Interrogé sur l'impression qu'il y a "deux clans", à savoir ceux qui soutiennent le choix de Johnny et de sa femme Laeticia, et ceux qui déplorent cette inhumation à des milliers de kilomètres de ses fans français, Darmon a répondu sans hésiter qu'il ne "répondrait pas à cette question". "L'émotion nous déborde, elle est extrême. On est tous dans l'état d'être face à un séisme, nous sommes foudroyés", a-t-il ajouté.

Pour lui, cela ne fait aucun doute : "Il l'a choisi depuis 2009, assure-t-il. lorsque l'on était à St Barth, systématiquement en passant devant le cimetière il disait 'C'est là que je veux être enterré'... c'était une phrase comme ça, mais c'est vrai que c'était sa volonté...". Jean-Claude Darmon a également précisé que Johnny n'avait pas imaginé ses obsèques, outre cette volonté d'être enterré au cimetière de Lorient à St-Barth, parce que "jusqu'à la dernière seconde il ne pensait pas partir" et qu'il n'a "jamais rien arrêté du tout", à commencer par son traitement contre le cancer.

L'inhumation "va se dérouler comme il a toujours aimé, c'est-à-dire avec simplicité", "avec beaucoup de respect de sincérité, pas d'esbroufe", a précisé son fidèle ami, qui y assistera.